Долги россиян по ипотеке выросли до 22,6 трлн рублей

Задолженность по ипотеке в сентябре 2025 увеличилась на 0,8%.

По данным Центробанка, задолженность россиян по ипотеке в сентябре 2025 года выросла на 0,8%. Общим объем ее составляет 22,6 трлн рублей.

Об этом говорится в обзоре ЦБ о развитии банковского сектора.

«По предварительным данным, задолженность населения по ипотеке увеличилась на 0,8% (+0,9% в августе). Ипотечный портфель на балансе банков вырос на 1,0%», — отметил регулятор.

Согласно обзору, долг продолжил умеренно расти в основном за счет госпрограмм. Доля таких кредитов составляет 80%.

Выдачи рыночной ипотеки стали увеличиваться, но их объемы пока небольшие из-за высоких ставок.

Так, но конец сентября 2025 средняя маркетинговая ставка по рыночным программам составляла 21,3%.

Предварительно, в сентябре по рыночной ипотеке выдали кредитов на 92 млрд рублей. А августе 2025 показатель составил 73 млрд.