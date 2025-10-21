♻️ Больше компаний будут отчитываться о выбросах парниковых газов

С 15 октября 2025 отчитываться о выбросах будет бизнес из 70 отраслей.

Вступили в силу новые критерии отнесения юрлиц и ИП к регулируемым организациям, которые должны ежегодно сдавать отчетность о выбросах парниковых газов.

Соответствующее постановление Правительства от 14.10.2025 № 1580 опубликовано на портале правовой информации.

Теперь к регулируемым относится ИП или юрлицо, если масса их выбросов эквивалентна 50 и более тыс. тонн углекислого газа в год, и которые при этом выполняют хотя бы одно условие:

ведут как минимум один вид деятельности из приложения № 1 к постановлению. В нем перечислено более 70 видов деятельности, в том числе лесозаготовка, рыболовство, производство текстиля, бумажных и картонных изделий и т. д.;

занимаются хотя бы одним из 12 видов деятельности из приложения № 2 в сферах растениеводства и животноводства, при ведении которых стационарно сжигают разные виды топлива;

сжигают топливо в двигателях транспортных средств.

Раньше о выбросах парниковых газов отчитывались компании с выбросами от 150 и более тыс. тонн углекислого газа в год.

Сведения о выбросах отправляют до 1 июля года, следующего за отчетным. Если не подали отчетность, могут оштрафовать на сумму до 500 тыс. руб.

Новые правила действуют с 15 октября 2025 года.