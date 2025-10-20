На Клерке появился новый тренажер по учету ТМЦ
Продолжаем прокачивать бухгалтерские навыки в игровом формате! На Клерке запущен новый тренажер — «Учёт ТМЦ».
Проверьте свои знания по учету товарно-материальных ценностей — от поступления до списания. В тренажёре 10 вопросов с вариантами ответов, на каждый даётся 60 секунд.
Результаты автоматически попадут в таблицу лидеров, где можно сравнить свои успехи с другими участниками Школы Клерка.
👉 Попробуйте новый тренажёр: Тренажёр по учёту ТМЦ
Кто сказал, что бухгалтерия — это скучно? На Клерке даже проводки можно считать в удовольствие!
Начать дискуссию