ФНС назвала срок разблокировки счета, приостановленного за несдачу отчетности

Блокировку счета в банке отменят на следующий рабочий день после представления налоговой декларации.

Налогоплательщику заблокировали счет за неотправленную вовремя декларацию. Сколько понадобится времени на разблокировку, если отчетность уже отправили, спросили в чате ФНС.

Решение об отмене блокировки счета налоговая примет не позднее следующего рабочего дня после представления налоговой декларации, ответили налоговики.

Подробнее о том, как без ошибок формировать отчетность на ОСНО и УСН, расскажем на онлайн-курсе «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Вы научитесь вести учет с нуля, рассчитывать зарплату и страховые взносы, работать с ЭДО и применять искусственный интеллект в работе.

Цена курса со скидкой 75%: 4 900 рублей вместо 19 900 рублей. Осталось 2 курса по этой цене.

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка». Онлайн-курс входит в подписку Клерк.Премиум.