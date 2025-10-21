ФНС напомнила, как сдавать ЕНП-уведомление ИП на УСН и можно ли на бумаге
Налоговиков спросили – может ли ИП на УСН сдать ЕНП-уведомление за 9 месяцев в ИФНС на бумажном носителе.
«Да, можно сдать уведомление за 9 месяцев 2025 года в ИФНС на бумаге», — ответили налоговики.
Также подать уведомление можно:
в электронном виде по ТКС (понадобится УКЭП);
через ЛК ИП на сайте ФНС (понадобится УКЭП или неквалифицированная подпись);
почтовым отправлением с описью вложения.
Подробнее о том, как вести учет на спецрежиме, уплачивать налоги и заполнять декларацию, расскажем на онлайн-курсе «Главбух на УСН-2025: от учета и отчетности до 1С». Вы узнаете, как рассчитывать зарплату и страховые взносы, кому положены льготы, научитесь составлять отчетность в 1С, оформлять кассовые чеки и работать с ЭДО с 1 сентября 2025 года.
Цена сейчас со скидкой 69%: 4 900 рублей вместо
15 950 рублей. Остался 1 курс по этой цене.
Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка». Онлайн-курс входит в подписку Клерк.Премиум.
Начать дискуссию