ФНС напомнила, как сдавать ЕНП-уведомление ИП на УСН и можно ли на бумаге

Уведомление можно сдать в электронном и бумажном виде.

Налоговиков спросили – может ли ИП на УСН сдать ЕНП-уведомление за 9 месяцев в ИФНС на бумажном носителе.

«Да, можно сдать уведомление за 9 месяцев 2025 года в ИФНС на бумаге», — ответили налоговики.

Также подать уведомление можно:

в электронном виде по ТКС (понадобится УКЭП);

через ЛК ИП на сайте ФНС (понадобится УКЭП или неквалифицированная подпись);

почтовым отправлением с описью вложения.

