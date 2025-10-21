😥 Назвали минимальный размер страховой пенсии по старости в 2026 году

Минимальная пенсия составит чуть больше 14 тыс. рублей.

Минимальный размер страховой пенсии по старости в 2026 году составит 14 287 рублей.

Об рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Страховую пенсию назначают по старости, инвалидности и утере кормильца. Ее размер складывается из фиксированной выплаты и накопленных пенсионных баллов.

Для назначения страховой пенсии понадобится не менее 30 баллов, пояснила эксперт.

«Стоимость 1 индивидуального пенсионного коэффициента в 2025 году составила 145,69 руб., а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии – 8 907,7 руб., то на конец года минимальный размер страховой пенсии по старости составлял 13 278,4 руб. После повышения на 7,6% он составит 14 287,49 руб.», — сообщила Финогенова.

Он напомнила, что в России установлена двухэтапная индексация пенсий:

с 1 февраля – на уровень инфляции за прошедший год;

с 1 апреля – исходя из роста доходов СФР.

Но в 2026 году пенсии проиндексируют досрочно – с 1 января на 7,6%. Эта индексация объединит повышение и по уровню инфляции, и по прогнозируемому уровню зарплат или доходов СФР в 2025 году, уточнила Финогенова.