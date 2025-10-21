ФНС рассказала, как подключить налоговое уведомление на Госуслугах

В приложении «Госключ» можно быстро подписать согласие на получение налоговых уведомлений через Госуслуги. Документ сразу направят в ФНС, а услугу подключат в течение рабочего дня.

Чтобы получать налоговые уведомления в электронном виде, нужно сделать подтвержденную учетную запись на портале Госуслуги, а также направить согласие на рассылку таких документов.

Согласие подписывают усиленной неквалифицированной электронной подписью (УНЭП) в приложении «Госключ». Чтобы подписать согласие нужно:

Перейти к подключению налоговых уведомлений. Проверить данные. Нажать «Отправить в Госключ» и перейти в приложение. Подписать документ.

Приложение «Госключ» автоматически отправит в ФНС согласие. В течение одного рабочего дня налоговые уведомления будут подключены к личному кабинету на Госуслугах. Об этом сказано на сайте ФНС.

В уведомлениях приходит информация о суммах начисленного транспортного, земельного налога, налога на имущество и НДФЛ на доходы с процентов от вкладов в банках (+ иногда неудержанного НДФЛ).