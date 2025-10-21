ДР КЛЕРК24 7857v1 - 21.10 мобильный на лендос
🔴 Бесплатный вебинар: От главбуха до финдира — как прыгнуть в карьерный лифт →
Маркировка товаров

Бизнес просит отказаться от госпошлин за внесение информации об обороте товаров с маркировками

Производители не согласны платить «налог на налог». Они и так оплачивают услуги оператора системы маркировки, а новая государственная пошлина за то же самое действие не имеет никакого обоснования.

Торговые сети и отраслевые объединения пищевой промышленности просят премьер-министра Михаила Мишустина отказаться от введения госпошлин за внесение сведений об обороте товаров с маркировкой.

Положение о дополнительной плате есть в законопроекте, который Госдума рассмотрит уже 22 октября 2025 года.

Ассоциации компаний напомнили, что уже и так платят за маркировку и НДС по ставке 20%. Кроме того, производители несут расходы на нанесение маркировки, контроль за отметками и их администрирование.

«Бизнес уже оплачивает издержки оператора системы. Новая пошлина за то же самое действие — дублирование платежа, которое не имеет экономического обоснования», — сказал исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов.

Также представители бизнеса рассчитывают, что власти сделают пошлину нулевой хотя бы для социально значимых продуктов. Введение пошлины станет поводом для увеличения цены на продукты. Из-за этого базовые продукты перестанут быть доступными для потребителей. Как следствие, вырастет нелегальный рынок, сократятся акцизные отчисления, а качество продукции станет невозможно контролировать.

⚡️Что ждет бизнес в 2026 году? Узнаете на Бух.Совете

Приглашаем на IX Всероссийскую бухгалтерскую конференцию Бух.Совет 2026! Но плохие новости, коллеги: мест офлайн больше нет. Хорошие новости — мы делаем онлайн-трансляцию и будем с вами в прямом эфире!

Если вы еще не купили билет на Бух.Совет 2026, вы многое пропускаете! Лучшие спикеры-практики — Эльвира Митюкова, Оксана Каверина, Дмитрий Ряховский и другие крутые эксперты будут выступать для вас два дня и говорить про самые важные, самые острые проблемы реформы-2026. А их очень много!

Если ваша работа связана с налогами и бухгалтерией — приходите за своим онлайн-билетом по ссылке.

Автор

Начать дискуссию

Главная Тарифы