Бизнес просит отказаться от госпошлин за внесение информации об обороте товаров с маркировками

Производители не согласны платить «налог на налог». Они и так оплачивают услуги оператора системы маркировки, а новая государственная пошлина за то же самое действие не имеет никакого обоснования.

Торговые сети и отраслевые объединения пищевой промышленности просят премьер-министра Михаила Мишустина отказаться от введения госпошлин за внесение сведений об обороте товаров с маркировкой.

Положение о дополнительной плате есть в законопроекте, который Госдума рассмотрит уже 22 октября 2025 года.

Ассоциации компаний напомнили, что уже и так платят за маркировку и НДС по ставке 20%. Кроме того, производители несут расходы на нанесение маркировки, контроль за отметками и их администрирование.

«Бизнес уже оплачивает издержки оператора системы. Новая пошлина за то же самое действие — дублирование платежа, которое не имеет экономического обоснования», — сказал исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов.

Также представители бизнеса рассчитывают, что власти сделают пошлину нулевой хотя бы для социально значимых продуктов. Введение пошлины станет поводом для увеличения цены на продукты. Из-за этого базовые продукты перестанут быть доступными для потребителей. Как следствие, вырастет нелегальный рынок, сократятся акцизные отчисления, а качество продукции станет невозможно контролировать.