Криптовалюта

За организацию незаконного оборота крипты введут наказание

Генпрокурор заявил, что уже создана правовая основа для контроля за цифровой валютой и ее майнингом.

Власти прорабатывают вопрос о введении ответственности за незаконную организацию оборота цифровой валюты, заявил генпрокурор Александр Гуцан.

«Прорабатываются законодательные новеллы об установлении ответственности за незаконную организацию оборота цифровой валюты, порядка ее изъятия и обращения в доход государства», — отметил Гуцан.

По его словам, развитие цифровой экономики и оборот криптовалюты становятся все более актуальными.

И сейчас при участии прокуратуры создана правовая основа для контроля за цифровой валютой и ее майнингом, по противодействию отмыванию преступных доходов через виртуальные активы, добавил генпрокурор.

Также уже работают механизмы отслеживания транзакций с коррупционным, террористическим и экстремистским окрасом и связанных с наркооборотом, подчеркнул Гуцан. 

