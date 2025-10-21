Госдума приняла закон с изменениями в федеральный бюджет 2025-2027

Власти пересмотрели прогноз федерального бюджета на 2025 год. Доходы будут на 1,94 трлн рублей меньше, чем ожидалось.

21 октября 2025 года депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон об уточнении параметров федерального бюджета на 2025-2027 годы. Изменились показатели, которые были утверждены на 2025 год.

Доходы бюджета в 2025 году утвердили в размере 36,562 трлн рублей. Это на 1,94 трлн меньше ранее запланированного.

Расходы остались на прежнем уровне — 42,3 трлн.

Дефицит составит 5,736 трлн или на 1,94 трлн больше, чем было утверждено ранее.

Прогноз по ВВП снизили с 221,86 до 217,29 трлн рублей, а по инфляции — с 7,6% до 6,8%.