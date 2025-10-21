С ноября 2025 года у нотариусов появится новая обязанность

Нотариусы будут проверять наличие кредитных долгов у умерших и сообщать их наследникам.

С 24 ноября 2025 года вступит в действие закон от 23 ноября 2024 г. № 407-ФЗ, который устанавливает новую обязанность для нотариусов, ведущих наследственные дела.

Они должны будут сообщать наследникам о кредитной задолженности наследодателя и ее размере. Либо ее отсутствии.

Не позднее 3 рабочих дней за днем открытия наследственного дела нотариусы будут направлять запрос в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) для получения информации о бюро кредитных историй (БКИ), где хранится кредитная история наследодателя, либо об отсутствии такой кредитной истории.

Если есть кредитная история, нотариус в течение 3 рабочих дней направит в соответствующее БКИ запрос о предоставлении кредитного отчета.

ЦККИ и БКИ должны дать ответ в электронной форме в течение 3 рабочих дней после получения запроса нотариуса.

Не позднее 3 рабочих дней после получения информации из ЦККИ (при отсутствии) и БКИ (при наличии кредитной истории), нотариус должен известить наследников:

об отсутствии кредитной истории наследодателя или об отсутствии неисполненных долговых обязательств наследодателя либо о наличии не исполненных долговых обязательств наследодателя и их размере;

о наличии неисполненных долговых обязательств наследодателя, сведения о которых получены из других источников.

Наследникам можно сообщить эту информацию лично, письмом по месту жительства или электронным письмом.