По электронной повестке нужно прийти в военкомат в течение 30 дней — Госдума приняла такую поправку

У призывников будет не больше 30 дней, чтобы явиться в военкомат по электронной повестке. Все освидетельствования и заседания призывной комиссии будут проходить в течение всего года.

21 октября 2025 года Госдума приняла поправку в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», по которой срок явки в военкомат по электронной повестке не может быть больше 30 дней с даты ее размещения.

«Дата явки по повестке военного комиссариата, размещенной в Реестре повесток, не может превышать 30 дней с даты размещения такой повестки в Реестре повесток», — сказано в тексте поправки.

Если призывник не явится в военкомат в указанную дату и не подтвердит уважительную причину неявки, через 20 дней на него наложат ограничения, которые снимут только после визита в военкомат.

Также депутаты во втором чтении приняли законопроект о круглогодичном призыве в армию. В течение всего года будут проходить медицинские освидетельствования, профессиональный отбор и заседания призывной комиссии, но фактическая отправка призывников к месту прохождения службы будет два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.