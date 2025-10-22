Может ли в штатном расписании быть два главных бухгалтера

Закон не запрещает иметь двух и более главных бухгалтеров.

На сайте Онлайнинспекции спросили – законно ли включать в штатное расписание одной организации двух и более главных бухгалтеров.

«Законодательство не запрещает иметь двух и более главных бухгалтеров», — ответил Роструд.

В трудовом законодательстве нет никаких требований по порядку формирования штатного расписания, то есть работодатель может его формировать на свое усмотрение.

Ведомство напомнило, что штатное расписание регулирует трудовые отношения между работником и работодателем, а конкретно – выполнение работы по должности (ч. 1 ст. 15 ТК).