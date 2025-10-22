🔥 Делаем дорогие курсы доступными! Дарим дополнительную скидку 24% в честь Дня рождения «Клерка»

До 25 октября 2025 года у вас есть уникальная возможность купить наши топовые курсы, на которые мы редко делаем большие скидки, по суперценам! Освойте профессию аналитика 1С, начните вести учет на маркетплейсах по новым правилам, освойте финанализ и получите повышение до финансового директора! Скорее забирайте промокод на выгодные покупки.

25 октября «Клерку» исполняется 24 года! В честь этого события мы дарим вам дополнительную скидку 24% по промокоду КЛЕРК24 на покупку курсов повышения квалификации и профпереподготовки.

Предложение доступно до 25 октября, потом цены вернутся на свои места, и такое суперпредложение придется ждать еще целый год до нашего 25-летнего юбилея!

Самый большой курс «Клерка» включает более 300 уроков, а также большое количество учебных материалов, инструкций и актуальных шаблонов.

Обычно наш самый большой курс стоит 75 000 рублей, по акции его можно купить за 65 000 рублей, но только в честь нашего Дня рождения мы дарим дополнительную скидку 24%, чтобы вы могли забрать наш самый дорогой курс всего за 41 990 рублей!

На курсе вы узнаете, как вести полный бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Предприятие 8.3, составлять корректную отчетность по всем налогам, уверенно работать с маркетплейсами, организовывать кадровый учет и рассчитывать зарплату, сможете оптимизировать налогообложение с учетом реформы 2025 года.

Отрабатывать новые навыки вы будете на тренажере Главбуха в 1С, где будете вести рабочий учет сразу для трех организаций на разных системах налогообложения.

Цена курса с промокодом КЛЕРК24: 41 990 рублей вместо 75 000 рублей. Введите промокод в специальном поле на странице оплаты.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 512 ак. часов.

Вы научитесь собирать и анализировать данные о финансовых потоках, делать финансовые прогнозы и выводы. Сможете визуализировать информацию в виде понятных отчетов и графиков. Бухгалтера этот курс сделает финдиром, а директору навыки финанализа помогут не просто держать бизнес на плаву, но и зарабатывать больше.

Цена курса с промокодом КЛЕРК24: 11 323 рубля вместо 44 900 рублей. Введите промокод в специальном поле на странице оплаты.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Аналитик 1С управляет процессом внедрения решений на базе 1С. На курсе вы научитесь работать с аналитикой и отчетностью, узнаете, как решать проблемы бизнеса с помощью продуктов 1С, автоматизировать учет, сможете создавать системные решения и обучать других с ними работать.

Цена курса с промокодом КЛЕРК24: 14 364 рубля вместо 59 990 рублей. Введите промокод в специальном поле на странице оплаты.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

На новом курсе 2025 года вы научитесь рассчитывать налоги и делать возвраты для клиентов на ОСНО и УСН, узнаете, как избежать проблем с налоговой, вести учет расчетов с маркетплейсами у продавца, применяющего УСН и НДС с пониженными ставками. Займите самую востребованную нишу и зарабатывайте на ведении клиентов, которые торгующих через маркетплейсы.

Цена курса с промокодом КЛЕРК24: 22 724 рубля вместо 34 900 рублей. Введите промокод в специальном поле на странице оплаты.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.

С 1 сентября 2025 года согласие на обработку данных нужно оформлять отдельно от остальных документов и передавать обезличенную информацию в государственную информационную систему (ГИС). На курсе вы разберетесь во всех тонкостях работы с персданными, узнаете, как заполнять уведомления и отвечать на требования Роскомнадзора, чтобы избежать штрафов до 5 млн рублей.

Цена курса с промокодом КЛЕРК24: 6 004 рубля вместо 19 900 рублей. Введите промокод в специальном поле на странице оплаты.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 16 ак. часов.

На аутсорсе вы можете зарабатывать на 45% больше, чем в штате, но к переходу надо подготовиться. На курсе вы узнаете, как искать заказчиков, правильно продавать им свои услуги и вести переговоры. Научитесь грамотно составлять договоры, чтобы избежать проблем с клиентами и проверяющими органами.

Цена курса с промокодом КЛЕРК24: 7 524 рубля вместо 32 900 рублей. Введите промокод в специальном поле на странице оплаты.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.

Оплачивайте курсы одним чеком и получайте скидку 15%! Скидка не суммируется с другими.