Силуанов хочет сделать легальными расчеты по внешнеэкономическим операциям в криптовалюте

Чтобы навести порядок на криптовалютном рынке, глава Минфина хочет легализовать расчеты в цифровой валюте, но только по внешнеторговым операциям.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что власти собираются легализовать расчеты по операциям ВЭД в криптовалюте.

Минфин видит «большое направление работы с крипторасчетами». Это платежи за импорт, оплата и вывод валюты из страны с участием крипторынка.

«Договорились с ЦБ о необходимости упорядочения, легализации этого рынка с усилением контрольных функций со стороны ЦБ», — сказал глава Минфина.

Также он добавил, что легализация крипторасчетов позволит Росфинмониторингу и другим службам контролировать платежи и навести порядок в этом секторе экономики.

С конца 2024 года действует экспериментально-правовой режим, который позволяет участникам ВЭД оплачивать контракты в криптовалюте. Эксперимент могут расширить только при получении положительного результата.