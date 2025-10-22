Работодатель обязан продлить срочный трудовой договор при беременности сотрудницы

Срочный трудовой договор можно продлить на весь период отпуска по беременности и родам.

По заявлению беременной сотрудницы работодатель должен продлить срочный трудовой договор до конца отпуска по беременности и родам. Об этом сказано в ст. 261 ТК.

Чтобы продлить договор, нужно в отделе кадров написать заявление и приложить справку о беременности (ее нужно обновлять раз в три месяца). Об этом сказано в телеграм-канале Объясняем.РФ.

Как только срочный трудовой договор закончится, женщина сможет оформить пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Размер выплаты — 40% от среднего заработка за последние два года.

Для получения пособия, нужно подать заявление в органы соцзащиты, МФЦ или онлайн на портале Госуслуги.