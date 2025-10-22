👀 Бизнесу могут предложить поэтапный переход на уплату НДС и запретить совмещение УСН и ПСН

Чтобы соблюсти интересы бизнеса, государства и россиян, комитет Госдумы по бюджету и налогам предлагает сделать постепенным переход на уплату НДС.

Комитет по бюджету и налогам рекомендует сделать поэтапным переход на уплату НДС для бизнеса на УСН. Также среди идей — запретить предпринимателям на патентной системе налогообложения (ПСН) применять УСН.

По мнению властей, такие решения помогут соблюсти интересы государства, общества и бизнеса. Перечень предложений вошел в заключение комитета на законопроект Минфина, который внесли в Госдуму вместе с «бюджетным» пакетом. Об этом пишут «Ведомости».

Первое чтение документов уже сегодня, 22 октября 2025 года.