👀 Бизнесу могут предложить поэтапный переход на уплату НДС и запретить совмещение УСН и ПСН
Комитет по бюджету и налогам рекомендует сделать поэтапным переход на уплату НДС для бизнеса на УСН. Также среди идей — запретить предпринимателям на патентной системе налогообложения (ПСН) применять УСН.
По мнению властей, такие решения помогут соблюсти интересы государства, общества и бизнеса. Перечень предложений вошел в заключение комитета на законопроект Минфина, который внесли в Госдуму вместе с «бюджетным» пакетом. Об этом пишут «Ведомости».
Первое чтение документов уже сегодня, 22 октября 2025 года.
⚡️Что ждет бизнес в 2026 году? Узнаете на Бух.Совете
Приглашаем на IX Всероссийскую бухгалтерскую конференцию
Бух.Совет 2026! Но плохие новости, коллеги: мест офлайн больше нет. Хорошие новости — мы делаем онлайн-трансляцию
и будем с вами в прямом эфире!
Если вы еще не купили билет на Бух.Совет 2026, вы многое пропускаете! Лучшие спикеры-практики — Эльвира Митюкова, Оксана Каверина, Дмитрий Ряховский и другие крутые эксперты будут выступать для вас два дня и говорить про самые важные, самые острые проблемы реформы-2026. А их очень много!
Если ваша работа связана с налогами и бухгалтерией — приходите за своим онлайн-билетом по ссылке.
Начать дискуссию