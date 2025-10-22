В налоговом уведомлении за 2024 год не учли льготу: что делать

Если в налоговом уведомлении в 2025 году не отразилась льгота, нужно проверить, если ли право ее применять на те объекты, которые указаны в уведомлении.

Льгота по имущественным налогам представляется ФНС в беззаявительном порядке. Инспекторы берут информацию из других ведомств и учитывают ее при формировании уведомления об уплате налогов.

Если случилось так, что льготу не учли в уведомлении, стоит проверить:

имеете ли вы право на льготу по тем объектам, которые указаны в уведомлении;

учли ли льготы в графах налогового уведомления «Налоговый вычет», «Размер налоговых льгот».

«В случае, если до 31.12.2025 будут устранены обстоятельства, препятствующие применению налоговой льготы, гражданину будет предоставлено право на получение льготы за 2024 год по его заявлению. Если задолженность не будет погашена до 31 декабря, право на льготу за 2024 год утрачивается», — сказано на сайте ФНС.

Если право на получение льготы есть, но она не отражена в уведомлении, нужно подать заявление в налоговые органы. К нему следует приложить копии документов, которые подтверждают право на льготу. Заявление можно подать онлайн в личном кабинете налогоплательщика, лично в инспекцию, в МФЦ или по почте.