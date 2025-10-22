7863 ДР Премиум ссылка на оплату Mobile
🔴 Бесплатный вебинар: От главбуха до финдира — как прыгнуть в карьерный лифт →
Маркировка товаров

Конфискат будут отправлять на гуманитарные цели: закон-2025

Немаркированные товары, изъятые по решению суда, смогут отдавать нуждающимся.

С 22 октября 2025 года вступил в силу закон, которым разрешается изъятые по решению суда из-за отсутствия маркировки товары отдавать на благотворительность, пишет Госдума.

Товары будут передавать федеральным органам исполнительной власти и организациям, их список определит кабмин. После этого конфискат направят нуждающимся.

Новый порядок не распространяется на спиртосодержащие лекарственные препараты, алкоголь, табак, пищевую и другую продукцию, для которой предусмотрено особое регулирование. 

Автор

Александр Казусь
Налоговые проверки

Налоговый Армагеддон: бизнес vs ФНС — кто выживет?

В современных экономических условиях роль налоговых поступлений в формировании государственного бюджета становится все более значимой.

Налоговый Армагеддон: бизнес vs ФНС — кто выживет?

Начать дискуссию

Главная Тарифы