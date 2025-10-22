Конфискат будут отправлять на гуманитарные цели: закон-2025

С 22 октября 2025 года вступил в силу закон, которым разрешается изъятые по решению суда из-за отсутствия маркировки товары отдавать на благотворительность, пишет Госдума.

Товары будут передавать федеральным органам исполнительной власти и организациям, их список определит кабмин. После этого конфискат направят нуждающимся.

Новый порядок не распространяется на спиртосодержащие лекарственные препараты, алкоголь, табак, пищевую и другую продукцию, для которой предусмотрено особое регулирование.