Когда нужно восстановить налог на прибыль, если применили федеральный инвествычет

Если выбытие объекта основных средств, по которому применили ФИНВ, не связано с его ликвидацией – налог нужно восстановить и заплатить пени.

В письме от 07.08.2025 № 03-03-06/1/76590 Минфин разъяснил нюансы применения федерального инвестиционного налогового вычета при выбытии ОС, по которому применяли вычет.

Согласно п. 11 ст. 286.2 НК, при реализации или ином выбытии объекта основных средств/НМА, в отношении которого налогоплательщик использовал ФИНВ, ранее пяти лет с ввода в эксплуатацию (кроме реализации после истечения срока его полезного использования) сумма налога, не уплаченная в связи с применением такого вычета по объекту, подлежит восстановлению и уплате в бюджет + пени, начисляемые со дня, когда налог нужно было заплатить.

Но эта норма не применяется при ликвидации основного средства.

При этом НК не определяет, что такое «выбытие» и «ликвидация».

Поэтому, если выбытие ОС, в отношении которого использовали ФИНВ по ст. 286.2 НК, не связано с его ликвидацией, сумму налога на прибыль придется восстановить и заплатить вместе с пенями.

Научим вести налоговый учет на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО». Вы узнаете, как составлять отчетность, рассчитывать налоги и средний заработок с 1 сентября 2025 года, научитесь работать с ЭДО и управленкой, сможете легко проходить налоговые проверки.

Цена со скидкой 61%: 12 900 рублей вместо 33 000 рублей. Осталось 2 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.