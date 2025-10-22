Силуанов рассказал, кому в 2026 году увеличат выплаты

Выплаты вырастут у сотрудники бюджетных учреждений, а также у получателей социальных выплат и пенсионеров.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в 2026 году будут проиндексированы социальные выплаты и заработная плата бюджетников. Выплаты увеличат с учетом темпа роста номинальной зарплаты, по прогнозу в 2026 году он составит 7,6%.

«В проекте бюджета в полном объеме заложено ассигнование на индексацию социальных обязательств. Так называемым указным категориям бюджетников оплата труда будет повышена с учетом прогнозированного темпа роста номинальной заработной платы», — сказал Силуанов.

На уровень инфляции 2025 года — на 6,8% — вырастут выплаты ветеранам и инвалидам, а также суммы материнского капитала.

С 1 января 2026 года страховые пенсии поднимут на 7,6%, причем как неработающим, так и работающим пенсионерам. На конец 2026 года средний размер пенсии по старости составит 27 117 рублей.

В 2026 году прожиточный минимум увеличат на 1,2 тыс. рублей — до 18 939. МРОТ составит 27 093 рубля, а в 2030 году его доведут до 35 тыс.