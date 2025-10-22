⚡️ Итоги дня: в Самарской области тестируют аэротакси, ЕГЭ по истории будет обязательным для гуманитариев, водительские права перестанут автоматически продлевать

Wildberries & Russ купила крупного туроператора Fun&Sun. Сумма сделки составила несколько сотен миллионов долларов. За последние месяцы Wildberries & Russ активно расширяет бизнес через сделки M&A. В сентябре она приобрела 100% аэропорта Магас в Ингушетии, а в октябре получила в залог 100% операционной компании сети «Рив Гош».

Минимальная продуктовая корзина за месяц подешевела на 1,8%. Сейчас набор питания на одного человека в среднем обойдется в 7 171,5 рублей.

В России сокращается число супермаркетов и гипермаркетов. В январе-сентябре 2025 года их количество уменьшилось на 1,4% — на 67 объектов общей площадью 185 тыс. кв. м. Сейчас топ-200 ретейлеров управляют около 4,7 тыс. таких магазинов по всей стране.

Спрос на отели в России на ноябрьские выходные вырос более чем на 21%. Зарубежные направления прибавили 28%. Туристическая активность связана с удачной конфигурацией выходных: в этом году россияне отдыхают на день больше.

«Авито» удалило фейковое объявление о продаже украденных из Лувра украшений. Такое сообщение назвали пранком. Украденные из Лувра украшения предлагали купить за 250 млн рублей.

В Самарской области начали тестировать беспилотное аэротакси. Сейчас доехать из центра в центр занимает 1,5-2 часа, на аэротакси это будет 20 минут над красивейшим нацпарком.

Вышел проект приказа Минобрнауки, по которому с 1 марта 2026 года ЕГЭ по истории станет обязательным для поступления на гуманитарные направления.

В Госдуме хотят ввести ипотеку под 4-6% для врачей и учителей. В программу также могут включить молодых специалистов, которые пришли на завод или фабрику после вуза.

С 1 января 2026 года водительские права перестанут автоматически продлеваться. Если действие удостоверения истекает с 31 декабря 2025 года, то оно будет продлено на 3 года (до 2028 года). Но если срок действия прав истекает с 1 января 2026, то автоматического продления не будет.

Верховный суд России подтвердил законность многократного вынесения штрафов автомобилистам за превышение скорости с близкорасположенных дорожных камер. Частота установки камер зафиксирована в постановлении Правительства: не чаще 1 камеры на километр в городе и на 5 км за городом.