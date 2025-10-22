7863 ДР Премиум ссылка на оплату Mobile
Налоговые изменения 2026

Бизнес могут пригласить для обсуждения налоговых изменений 2026

Решения по отмене налоговых льгот обещают принимать вместе с Правительством и Минфином в диалоге с отраслевыми и деловыми сообществами.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил пригласить представителей бизнеса для обсуждения изменений в НК, которые рассматривает парламент.

Володин подчеркнул важность вовлечения бизнеса в диалог с властями.

«Где представители деловых объединений? Почему мы их не приглашаем на обсуждение вопросов, которые касаются их? Пустой балкон, они все сидят и ждут, какое решение будет принято.

Но мы-то должны с вами создавать правовое поле, позволяющее эффективно развиваться нашему бизнесу. Поэтому было бы правильно в таком случае приглашать», — заявил спикер.

Он добавил, что комитет по бюджету и налогам предлагает ко второму чтению законопроекта рассмотреть возможность более плавного перехода на новые условия по НДС на УСН и на ПСН. Также более плавно хотят отменить льготы по НДС для российского ПО.

Все эти изменения будут прорабатываться вместе с Правительством, Минфином открыто, в диалоге с отраслевыми и деловыми сообществами, пообещал Володин.

