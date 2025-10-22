Комитет Госдумы по налогам опасается, что бизнес не успеет подготовиться и адаптироваться к новым правилам 2026
В 11 часов мск 22 октября 2025 года началось пленарное заседание Госдумы, на котором рассмотрят в том числе законопроект об изменениях в НК.
Комитет ГД по бюджету и налогам уже внес свои предложения по доработке законопроекта ко второму чтению.
Так, депутаты считают, что период времени, предусмотренный для вступления в силу предлагаемых законопроектом мер, может оказаться недостаточным для подготовки и адаптации бизнеса к новым правилам налогообложения.
«Эти опасения высказывались и в поступивших в Комитет многочисленных обращениях», — сказал глава комитета Андрей Макаров.
Поэтому ко второму чтению предлагается рассмотреть возможность установления поэтапного перехода на новые лимиты. Речь идет о лимитах на патенте и на УСН для уплаты НДС.
Также рекомендуется более плавно отменять льготы по НДС для IT-сектора.
Кроме того, комитет рекомендует:
не запрещать ПСН для розничной стационарной торговли в сельских и труднодоступных населенных пунктах;
оставить пониженные тарифы страховых взносов для социальных МСП (образование, ЖКХ и пр.), оказывающих услуги непосредственно населению.
Закрытый перечень расходов на УСН для лимита в 450 млн рублей предложили расширить. А норму о применении ставки НДС 5 или 7% в течение трех лет предлагается отменить.
Еще одна предусмотренная мера поддержки – установить мораторий на привлечение к ответственности новых плательщиков НДС, как это было по итогам первого квартала 2025 года.
Замглавы Минфина Алексей Сазанов выразил готовность обсуждать эти вопросы, указано в сообщении Госдумы.
