Комитет Госдумы по налогам опасается, что бизнес не успеет подготовиться и адаптироваться к новым правилам 2026

Законопроект-2025 о налоговой реформе рассмотрят в первом чтении.

В 11 часов мск 22 октября 2025 года началось пленарное заседание Госдумы, на котором рассмотрят в том числе законопроект об изменениях в НК.

Комитет ГД по бюджету и налогам уже внес свои предложения по доработке законопроекта ко второму чтению.

Так, депутаты считают, что период времени, предусмотренный для вступления в силу предлагаемых законопроектом мер, может оказаться недостаточным для подготовки и адаптации бизнеса к новым правилам налогообложения.

«Эти опасения высказывались и в поступивших в Комитет многочисленных обращениях», — сказал глава комитета Андрей Макаров.

Поэтому ко второму чтению предлагается рассмотреть возможность установления поэтапного перехода на новые лимиты. Речь идет о лимитах на патенте и на УСН для уплаты НДС.

Также рекомендуется более плавно отменять льготы по НДС для IT-сектора.

Кроме того, комитет рекомендует:

не запрещать ПСН для розничной стационарной торговли в сельских и труднодоступных населенных пунктах;

оставить пониженные тарифы страховых взносов для социальных МСП (образование, ЖКХ и пр.), оказывающих услуги непосредственно населению.

Закрытый перечень расходов на УСН для лимита в 450 млн рублей предложили расширить. А норму о применении ставки НДС 5 или 7% в течение трех лет предлагается отменить.

Еще одна предусмотренная мера поддержки – установить мораторий на привлечение к ответственности новых плательщиков НДС, как это было по итогам первого квартала 2025 года.

Замглавы Минфина Алексей Сазанов выразил готовность обсуждать эти вопросы, указано в сообщении Госдумы.