🤥 45% ответов ИИ содержат ошибки

Почти в половине случаев все нейросети искажают новости.

ИИ-помощники отвечают на запросы пользователей с ошибками почти в половине случаев. Такие выводы сделали авторы исследования, проведенного Европейским вещательным союзом (EBU).

Журналисты из 22 СМИ, работающие на 14 языках, оценили более 3 тыс. ответов чат-ботов ChatGPT, Copilot, Gemini и Perplexity на точность, выбор источника информации, способность отделять мнение от фактов и предоставление контекста.

Оказалось, что ИИ регулярно искажают новостной контент независимо от языка, региона или самой ИИ-платформы.

В 45% всех ответов ИИ содержится «как минимум одна значимая ошибка». В 31% ответов источника либо нет, либо он вводит в заблуждение.

Около 20% ответов имеет серьезные проблемы с точностью, включая неверные детали и устаревшую информацию.

Худшие результаты показала нейросеть Gemini: серьезные ошибки в 76% ответов.

Сейчас ИИ-помощники заменяют поисковые системы для многих пользователей, добавили исследователи. Так, 7% всех онлайн-потребителей новостей используют нейросети для получения информации, а среди пользователей младше 25 лет этот показатель достигает 15%.