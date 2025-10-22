Предпринимателям с Курильских островов продлят льготы по налогам и взносам

Бизнес, который занимается новыми инвестиционными проектами на Курилах, сможет применять единый пониженный тариф страховых взносов.

22 октября 2025 года Совет Федерации одобрил закон о продлении налоговых льгот для бизнеса на Курильских островах. Документ направлен на увеличение инвестиционной активности.

Согласно закону, при реализации новых инвестпроектов не будет ограничений на применение льгот по налогам.

«Они предоставляют право на применение единого пониженного тарифа страховых взносов. Принятие закона будет способствовать экономическому развитию Курильских островов», — сказала член комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Елена Дягилева.

Чтобы все поправки начали работать, нужно принять еще три подзаконных акта. Над ними уже идет работа.

Закон вступит в силу через месяц после официального опубликования, но не раньше 1-го числа очередного налогового периода по налогу на прибыль организаций и страховым взносам.