В каких сферах в 2025 году студентам предлагают самые высокие зарплаты

Более 100 тыс. рублей студенты могут заработать в сферах транспорта, логистики и строительства.

Самые большие средние зарплаты за первые девять месяцев 2025 года студентам предлагали в сфере транспорта и логистики (более 116 тыс. рублей) и строительства (более 105 тыс.).

Такие результаты показало исследование сервиса «Работа.ру».

Также в топ-5 вошли:

стажировки (98 459 руб.);

работа без опыта (96 392);

производство и агропром (93 974);

офисные службы с бизнес-услугами (92 389 рублей).

«Сфера услуг предлагает 81 704 рубля, красота и здоровье — 64 918 рублей. Маркетинг, реклама и СМИ — 63 910 рублей, торговля — 63 700 рублей, культура, образование и госслужба — 61 596 рублей», — говорится в результатах исследования.

В сфере IT, интернета и телекома среднее предложение составляет 56 257 рублей.

А меньше всего студентам предлагают в финансовой сфере и страховании — 52 394 рубля.