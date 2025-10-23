В каких сферах в 2025 году студентам предлагают самые высокие зарплаты
Самые большие средние зарплаты за первые девять месяцев 2025 года студентам предлагали в сфере транспорта и логистики (более 116 тыс. рублей) и строительства (более 105 тыс.).
Такие результаты показало исследование сервиса «Работа.ру».
Также в топ-5 вошли:
стажировки (98 459 руб.);
работа без опыта (96 392);
производство и агропром (93 974);
офисные службы с бизнес-услугами (92 389 рублей).
«Сфера услуг предлагает 81 704 рубля, красота и здоровье — 64 918 рублей. Маркетинг, реклама и СМИ — 63 910 рублей, торговля — 63 700 рублей, культура, образование и госслужба — 61 596 рублей», — говорится в результатах исследования.
В сфере IT, интернета и телекома среднее предложение составляет 56 257 рублей.
А меньше всего студентам предлагают в финансовой сфере и страховании — 52 394 рубля.
Начать дискуссию