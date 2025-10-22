Госдума приняла проект бюджета СФР

На пенсионное страхование в 2026 году пойдет 12,327 трлн рублей.

22 октября 2025 года депутаты в первом чтении приняли законопроект о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования.

В 2026 году доходы фонда составят 19,086 трлн рублей или 8,1% ВВП. Расходы — 18,748 трлн или 8% от ВВП.

Голосование в Госдуме по проекту федерального закона о бюджете СФР

На обязательное пенсионное страхование фонд направит 12,327 трлн рублей, на обязательное социальное страхование — 1,414 трлн. На страхование от несчастных случаев запланировано 319 млрд. Накопительную часть бюджета профинансируют на 95,4 млрд. Об этом сказано на сайте Госдумы.

В 2027 году фонд планирует получить доход в размере 19,968 трлн рублей, расходы составят 19,741 трлн. Доходы до 21,178 трлн вырастут в 2028 году, а расходы — до 20,856 трлн.