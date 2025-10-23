Минфин: распространяются ли на УСН положения соглашений об избежании двойного налогообложения
Минфин разъяснил в письме от 23.06.2025 № 03-08-05/60831, как облагаются на УСН доходы в виде роялти, выплаченные из Киргизии, и порядок зачета налога, удержанного в Киргизии с этих доходов.
Согласно п. 1 ст. 2 соглашения между правительствами РФ и Киргизской Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы от 13.01.1999, оно применяется к налогам на доходы, взимаемым в каждом из государств, независимо от метода их взимания.
Соглашение распространяется на такие налоги:
В России
В Киргизии
Также Соглашение применяется к идентичным или аналогичным налогам.
Но УСН – это спецрежим, устанавливающий особый порядок определения налоговой базы. А гл. 26.2 НК не содержит специальных норм по устранению двойного налогообложения, пишет Минфин.
Так как ИП и компании на УСН не платят налоги на доходы и имущество, и НДС, положения Соглашения не распространяются на упрощенку в силу того, что данная система налогообложения не аналогична тем налогам, на которые распространяется соглашение.
Таким образом, суммы налога, удержанного в Киргизии с доходов в виде роялти, не получится учесть при уплате налога данной российской организацией на УСН в России.
Подробнее о том, как вести учет на спецрежиме, уплачивать налоги и заполнять декларацию, расскажем на онлайн-курсе «Главбух на УСН-2025: от учета и отчетности до 1С».
🎉 Клерку 24 года! В честь Дня рождения дарим дополнительную скидку 24% по промокоду КЛЕРК24.
Цена курса с промокодом КЛЕРК24: 3 724 рубля вместо
15 950 рублей. Введите промокод в специальном поле на странице оплаты.
Предложение действует до 25 октября.
Начать дискуссию