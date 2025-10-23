Минфин: распространяются ли на УСН положения соглашений об избежании двойного налогообложения

Налог, удержанный с роялти в Киргизии, зачесть в России не получится.

Минфин разъяснил в письме от 23.06.2025 № 03-08-05/60831, как облагаются на УСН доходы в виде роялти, выплаченные из Киргизии, и порядок зачета налога, удержанного в Киргизии с этих доходов.

Согласно п. 1 ст. 2 соглашения между правительствами РФ и Киргизской Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы от 13.01.1999, оно применяется к налогам на доходы, взимаемым в каждом из государств, независимо от метода их взимания.

Соглашение распространяется на такие налоги:

В России В Киргизии Налог на прибыль.

Подоходный налог с физических лиц. Налог на прибыль юрлиц.

Подоходный налог с физических лиц.

Также Соглашение применяется к идентичным или аналогичным налогам.

Но УСН – это спецрежим, устанавливающий особый порядок определения налоговой базы. А гл. 26.2 НК не содержит специальных норм по устранению двойного налогообложения, пишет Минфин.

Так как ИП и компании на УСН не платят налоги на доходы и имущество, и НДС, положения Соглашения не распространяются на упрощенку в силу того, что данная система налогообложения не аналогична тем налогам, на которые распространяется соглашение.

Таким образом, суммы налога, удержанного в Киргизии с доходов в виде роялти, не получится учесть при уплате налога данной российской организацией на УСН в России.