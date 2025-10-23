Законопроект о налоговых изменениях 2026 приняли в первом чтении

Депутаты приняли законопроект в рамках бюджетного пакета Минфина. Повысят НДС, снизят лимиты для ПСН и для НДС на упрощенке.

22 октября 2025 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправках в НК.

Предполагается повысить НДС с 20% до 22%, снизить лимиты для ПСН и для НДС на УСН и множество других новшеств.

Общую сумму дополнительных доходов на 2026-2028 годы за счет налогов оценили 6 трлн 659 млрд рублей.

Комитет Госдумы по налогам и бюджету выдвинул ряд предложений по смягчению налоговых нововведений.

Поправки к законопроекту принимаются до 10 ноября.