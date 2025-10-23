Законопроект о налоговых изменениях 2026 приняли в первом чтении
Депутаты приняли законопроект в рамках бюджетного пакета Минфина. Повысят НДС, снизят лимиты для ПСН и для НДС на упрощенке.
22 октября 2025 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправках в НК.
Предполагается повысить НДС с 20% до 22%, снизить лимиты для ПСН и для НДС на УСН и множество других новшеств.
Общую сумму дополнительных доходов на 2026-2028 годы за счет налогов оценили 6 трлн 659 млрд рублей.
Комитет Госдумы по налогам и бюджету выдвинул ряд предложений по смягчению налоговых нововведений.
Поправки к законопроекту принимаются до 10 ноября.
