ФНС может раскрыть налоговую тайну в торговле

Чтобы бороться со скачком цен, власти хотят получить доступ к данным о ценообразовании.

Минпромторг предложил ФНС раскрывать сведения о ценообразовании. Доступ к налоговой тайне в торговле позволит лучше бороться с ростом цен на продовольственные товары. Сейчас наценки могут превышать оптовую стоимость в два-три раза.

Ожидается, что налоговики будут делиться с ведомствами информацией о ценообразовании на всей цепочке движения товара — от опта до розницы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой за законопроект Минпромторга.

«Чтобы осуществлять мониторинг цен на всех стадиях движения товаров, фиксируя значения на каждом этапе, на котором зафиксирован скачок стоимости, и в целях анализа причин роста цен заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, необходим доступ к ряду данных, составляющих налоговую тайну», — говорится в документе.

Правительству предстоит определить список товаров, цены на которые будут мониторить, а также очертить круг ведомств, которые начнут получать от налоговиков необходимую информацию. Изменения затронут компании, которые занимают торговлей, поставками, оказанием услуг, включенных в расчет индекса потребительских цен.

К товарам из потребительской корзины относятся: хлеб и макаронные изделия, крупы, мука, картофель, овощи, свежие фрукты, сахар, мясо, рыба, молоко, яйца, растительное масло. А также непродовольственные товары (лекарства, обувь, одежда, бытовая химия, мебель) и услуги (коммунальные, транспортные, парикмахерские, связь).