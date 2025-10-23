💬 В СМС от банка для подтверждения оплаты будет больше информации
Минцифры и Центробанк прорабатывают вопрос содержания информации, которая будет обязательной в СМС с подтверждением оплаты от банков.
Об этом говорится в ответе замглавы Минцифры Дмитрия Угнивенко на запрос депутатов фракции «Новые люди».
Парламентарии ранее направили письмо Максуту Шадаеву с предложением писать в банковских СМС с подтверждением оплаты:
полное название получателя платежа;
сумму операции.
Сейчас такие СМС содержат только числовой код, без подробностей операции, и это одна из ключевых причин успешных банковских хищений, считают депутаты.
«По вопросу внесения изменений в законодательство РФ в части содержания банковских СМС с кодами подтверждения оплаты сообщает о том, что указанное предложение прорабатывается Министерством совместно с Банком России», — говорится в ответе Минцифры.
По результатам проработки предложения будет направлен дополнительный ответ.
Начать дискуссию