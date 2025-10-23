💬 В СМС от банка для подтверждения оплаты будет больше информации

Предлагается указывать в СМС полное название получателя платежа и сумму операции.

Минцифры и Центробанк прорабатывают вопрос содержания информации, которая будет обязательной в СМС с подтверждением оплаты от банков.

Об этом говорится в ответе замглавы Минцифры Дмитрия Угнивенко на запрос депутатов фракции «Новые люди».

Парламентарии ранее направили письмо Максуту Шадаеву с предложением писать в банковских СМС с подтверждением оплаты:

полное название получателя платежа;

сумму операции.

Сейчас такие СМС содержат только числовой код, без подробностей операции, и это одна из ключевых причин успешных банковских хищений, считают депутаты.

«По вопросу внесения изменений в законодательство РФ в части содержания банковских СМС с кодами подтверждения оплаты сообщает о том, что указанное предложение прорабатывается Министерством совместно с Банком России», — говорится в ответе Минцифры.

По результатам проработки предложения будет направлен дополнительный ответ.