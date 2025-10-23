Налоговики возмещают 82% вычетов НДС в первый месяц
Глава ФНС Даниил Егоров рассказал, что 82% налоговых вычетов от НДС возмещают в первый месяц. Если ключевая ставка и уровень инфляции позволяют вернуть деньги раньше, то налоговики обязательно это сделают.
Сейчас экономическая ситуация позволяет часть вычетов возмещать в течение семи дней, 82% — в течение месяца, а еще 6% — во второй месяц. По остальным запросам налоговая проводит проверку и запрашивает документы.
«Если история со ставкой уйдет, это не значит, что мы вернемся к нашим четырем-пяти месяцам. То, что мы можем обеспечить высокий оборот средств, это техническое наше завоевание», — сказал Даниил Егоров.
Также он добавил, что после введения НДС для бизнеса на УСН не возникло никакого всплеска ликвидаций компаний. Предприниматели не стали искажать отчетность или резко менять систему налогообложения.
