😲 Семейную ипотеку предлагают выдавать под обещание (!) родить ребенка

Чтобы молодые семьи могли улучшить жилищные условия еще до рождения детей, депутаты хотят выдавать им льготную ипотеку с обязательство завести ребенка в течение трех лет.

Депутаты фракции «Новые люди» предложили вице-премьеру Татьяне Голиковой разрешить бездетным семьям оформить семейную ипотеку с обязательном родить или усыновить ребенка в течение трех лет с момента заключения договора.

Сейчас семейную ипотеку можно получить при наличии хотя бы одного ребенка младше 6 лет. Кредит на покупку жилья выдают по ставке 6%.

«Необходимо расширить программу семейной ипотеки, разрешив бездетным супругам оформлять льготный ипотечный кредит при условии, что они обязуются родить или усыновить ребенка в течение трех лет с момента заключения договора», — считают депутаты.

Авторы инициативы полагают, что ипотека с обещанием завести ребенка поможет молодым семьям улучшить жилищные условия до появления детей. Это даст россиянам уверенность в будущем.

Если получатели льготной ипотеки нарушат обязательство, ставку по кредиту повысят до рыночной с момента завершения трехлетнего периода. Также банк будет вправе потребовать компенсацию субсидии.