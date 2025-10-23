😲 Семейную ипотеку предлагают выдавать под обещание (!) родить ребенка
Депутаты фракции «Новые люди» предложили вице-премьеру Татьяне Голиковой разрешить бездетным семьям оформить семейную ипотеку с обязательном родить или усыновить ребенка в течение трех лет с момента заключения договора.
Сейчас семейную ипотеку можно получить при наличии хотя бы одного ребенка младше 6 лет. Кредит на покупку жилья выдают по ставке 6%.
«Необходимо расширить программу семейной ипотеки, разрешив бездетным супругам оформлять льготный ипотечный кредит при условии, что они обязуются родить или усыновить ребенка в течение трех лет с момента заключения договора», — считают депутаты.
Авторы инициативы полагают, что ипотека с обещанием завести ребенка поможет молодым семьям улучшить жилищные условия до появления детей. Это даст россиянам уверенность в будущем.
Если получатели льготной ипотеки нарушат обязательство, ставку по кредиту повысят до рыночной с момента завершения трехлетнего периода. Также банк будет вправе потребовать компенсацию субсидии.
1. получаешь ипотеку с низким платежом под обещание родить
2. за 3 годы погашаешь ипотеку, но не рожаешь
3. профит
А если удастся забеременеть только через два года и 11 месяцев? Будут требовать доказательства, что старались-старались, но не получалось?