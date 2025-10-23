На АУСН «доходы минус расходы» учитывают не все расходы

Расходы средств, полученных в виде целевого гранта, на АУСН не учитываются.

Налоговики пояснили, как отразить расходование средств полученного целевого гранта на АУСН доходы минус расходы.

Согласно ч. 3 ст. 6 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ, налогоплательщики на автоУСН с объектом налогообложения «Доходы минус расходы» вправе уменьшить полученные доходы на расходы при условии их соответствия критериям, указанным в п. 1 ст. 252 НК. То есть расходы должны быть обоснованными и документально подтвержденными.

Но расходы, предусмотренные ч. 4 ст. 6 закона № 17-ФЗ, не учитываются, уточнили налоговики.

В частности, не учитывают расходы в виде стоимости имущества, переданного в рамках целевого финансирования в соответствии с подп. 14 п. 1 ст. 251 НК, в том числе в виде полученных грантов.

Что изменится в АУСН с 2026 года — читайте здесь.