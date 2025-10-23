💢 Новые санкции против РФ: под ограничения попали «Роснефть», «Лукойл» и другие компании

США ввели дополнительные санкции против нефтяных российских компаний, а Евросоюз решил отказаться от импортного газа из России.

23 октября 2025 года Минфин США установил дополнительные санкционные ограничения, под которые попали российские нефтяные компании «Роснефть» и «Лукойл».

В санкционном списке также оказались дочерние предприятия. В частности, «Лукойл-Западная Сибирь», «Роспанинтернешнл», «РН-Пурнефтегаз», «Сибнефтегаз». Об этом пишет «Интерфакс».

Кроме того, Евросоюз одобрил 19-й пакет санкций против России. Министры энергетики решили реализовать план по отказу от российского газа. Ограничения коснутся трубопроводного и сжиженного природного газа. С 25 апреля 2026 года будет действовать запрет на импорт из России СПН по краткосрочным контрактам, а с 1 января 2027 года — по долгосрочным.

Документ также ограничивает передвижения российских дипломатов в ЕС. Санкции ввели в отношении опытно-конструкторского бюро моторостроения и компании «Соллерс».

С 12 ноября 2025 года Евросоюз запретит транзакции с некоторыми российскими банками, в том числе с «МТС Банком», «Альфа-Банком» и «Абсолют Банком»

Также в пакете санкций есть ограничения на транзакции с компаниями «Роснефть» и «Газпром нефть». Дополнительные меры введут против иностранные компаний, которые помогают РФ обходить санкции. Санкции затронут 45 таких, в том числе 12 компаний из Китая.