⌛ Приближается срок сдачи декларации по туристическому налогу за 3 квартал 2025

Декларацию по турналогу нужно сдать до 27 октября 2025 года. А сам туристический налог за третий квартал уплатить не позднее 28 октября 2025.

Представители гостиничного бизнеса и все, кто оказывает услуги по временному проживанию, должны до 27 октября 2025 года представить декларацию по туристическому налогу за третий квартал 2025 года.

Сам налог нужно уплатить не позднее 28 октября. Сейчас туристический налог действует в 119 муниципальных образованиях. Полный список ставок и льгот есть на сайте ФНС.

Декларацию нужно заполнить по формату, который утвержден приказом ФНС России от 05.11.2024 N ЕД-7-3/992@.

Если бизнес состоит на учете в нескольких налоговых органах по месту нахождения средств размещения, то можно сдать декларацию в одну налоговую. Для этого нужно направить уведомление о выборе инспекции туда, куда будет представлена отчетность. Такой документ следует подать за 30 дней до момента представления декларации.