📄 Электронные справки из «Сбербанк Онлайн» будут принимать любые ведомства

Теперь за справками с особыми печатями не нужно ходить в офисы Сбера, их можно получить в электронном виде в мобильном приложении. Все инстанции будут принимать такие документы.

Все выписки и справки, которые формируют пользователи в приложении «Сбербанк Онлайн», будут заверены усиленной квалифицированной электронной подписью.

Раньше документы формировались с применением факсимильной подписи, которую не принимали некоторые государственные учреждения. Больше подобной проблемы не будет. Теперь справки от Сбера можно подавать в любые инстанции.

«Теперь все банковские справки подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) как в офисе банка, так и в мобильном приложении и обладают полной юридической силой», — сказано на сайте Сбера.

Самые востребованные документы — о состоянии вклада, баланса по карте, наличии задолженности и запрос с реквизитами счета.

У каждой справки есть уникальный QR-код, который позволяет быстро проверить подлинность документа.