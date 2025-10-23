📄 Электронные справки из «Сбербанк Онлайн» будут принимать любые ведомства
Все выписки и справки, которые формируют пользователи в приложении «Сбербанк Онлайн», будут заверены усиленной квалифицированной электронной подписью.
Раньше документы формировались с применением факсимильной подписи, которую не принимали некоторые государственные учреждения. Больше подобной проблемы не будет. Теперь справки от Сбера можно подавать в любые инстанции.
«Теперь все банковские справки подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) как в офисе банка, так и в мобильном приложении и обладают полной юридической силой», — сказано на сайте Сбера.
Самые востребованные документы — о состоянии вклада, баланса по карте, наличии задолженности и запрос с реквизитами счета.
У каждой справки есть уникальный QR-код, который позволяет быстро проверить подлинность документа.
