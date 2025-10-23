ЦОК ОК Общ 23.10 ДР Мобильная
Санкции 2022-2025

ЕС запретил организовывать туристические поездки в Россию

В рамках 19 пакета санкций европейскому бизнесу запретили предоставлять туристические услуги в России.

Евросоюз запретил европейскому бизнесу участвовать в предоставлении туристических услуг в России. Также нельзя будет организовывать поездки в РФ.

Соответствующее постановление Совета Евросоюза опубликовано в «Официальном журнале ЕС».

«Ограничить предоставление услуг, напрямую связанных с туристической активностью в России», — говорится в документе.

Это делается с целью «сокращения доходов России от таких услуг» и для «предотвращения необязательных рекреационных поездок в Россию» граждан ЕС.

Ограничение принято в рамках 19-го пакета санкций против РФ.

