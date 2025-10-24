Суд отказал сети «Красное&Белое» в отмене приказа о приостановке лицензии

Алкомарткеты «Красное&Белое» не смогли оспорить решение об отмене приказа о приостановке лицензии на продажу спиртного в Вологодской области.

Арбитражный суд Вологодской области принял сторону местного Минэкономразвития, которое приостановило лицензию магазинов «Красное&Белое» на торговлю алкоголем в регионе.

Компания «Альфа-М» (юрлицо сети алкомаркетов «Красное & Белое») не смогла оспорить решение об отмене приказа о приостановлении действия лицензии в Вологодской области.

«Отказать в признании ненормативного правового акта недействительным полностью», — сказано в материалах суда.

Недавно мы писали, что губернатор Вологодской области Георгий Филимонов объявил об уходе из региона сети «Красное&Белое».