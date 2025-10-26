Закрыть самозанятость можно и до уплаты НПД

Иногда может возникнуть потребность оперативно прекратить статус самозанятого, но налог на профессиональный доход за последний период еще не начислен.

С ФНС поделились ситуацией: открыла самозанятость в сентябре 2025, налог еще не пришел, написано придет в ноябре, но надо в октябре закрыть самозанятость. Вопрос: можно ли сейчас закрыть самозанятость, а заплатить НПД в ноябре.

Специалисты ФНС разъяснили, что да, можно закрыть самозанятость. Начисленный налог придет в приложение «Мой налог» не позднее 12 ноября.

