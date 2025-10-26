Для налога на имущество день открытия наследства — это не когда пришли к нотариусу

Многие налогоплательщики путаются, с какого именно момента начинает исчисляться налог на имущество физических лиц, перешедшее по наследству.

Важно знать, что день открытия наследства — это не день, когда пришли к нотариусу за открытием наследственного дела.

Временем открытия наследства является момент смерти гражданина-наследодателя, указала ФНС.

А при объявлении человека умершим днем открытия наследства будет день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим или день и момент смерти, указанные в этом решении.