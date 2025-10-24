🔒 Роскомнадзор заблокировал 260 VPN-сервисов в 2025 году

С 2025 года РКН заблокировал на 31% больше VPN-сервисов, чем в 2024 году.

Почти 260 VPN-сервисов Роскомнадзор заблокировал с начала 2025 года. Это на 31% больше, чем в том же периоде 2024 года. Тогда РКН сообщил о блокировке 197 сервисов.

Кроме того, в 2025 году РКН прекратил работу 252 анонимных почтовых сервисов, 173 мобильных приложения, 410 центров распространения вредоносного ПО, а также больше 1,2 млн ресурсов и 119 тыс. фишинговых сайтов.

«Мы ограничиваем фишинговые ресурсы, анонимные почтовые сервисы, центры распространения и управления вредоносным ПО», — сказал руководитель лаборатории по исследованию перспективных технологий и блокированию угроз Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ) Владислав Смирнов.

Также он добавил, что в будущем РКН будет применять новые подходы к фильтрации трафика, в том числе связанные с машинным обучением.

Распространение рекламы или популяризацию VPN-сервисов запретили с 1 марта 2024 года.