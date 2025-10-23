Новинки в Клерк.Консультациях: как работает АУСН в регионах, можно ли уменьшить налог на неоплаченные фиксвзносы и др.

Эксперты «Клерка» разъяснили тонкости применения АУСН, а также разобрали, как уменьшать налог на фиксированные взносы ИП, которые еще не оплачены.

В 2026 году по АУСН будет действовать прежний лимит по доходам 60 млн рублей. Этот специальный режим продлится до 31 декабря 2027 года.

Эксперта «Клерка» спросили, распространяются ли региональные пониженные ставки, как при УСН, на АУСН «Доходы-Расходы» в Санкт-Петербурге и Ленобласти.

Важно понимать, что пониженных ставок по АУСН не существует. Они жестко зафиксированы — 8% и 20%, а субъекты РФ не могут их понижать как при УСН.

Что делать бизнесу в Санкт-Петербурге, который применяет АУСН:

считать налог по ставке 20%, без надежды на региональные льготы;

следить за обновлениями: если вдруг будут правки по лимиту — оперативно проверить критерии соответствия;

соблюдать ключевые условия режима (доход до 60 млн, меньше пяти сотрудников, а также счет в уполномоченном банке).

ИП на УСН «Доходы», который еще не платил фиксированные взносы за 2025 год, может уменьшить налог на эту сумму. Для этого нужно:

рассчитать аванс, чтобы уменьшить его на сумму фиксированных взносов за себя, даже если платеж еще не ушел;

успеть заплатить фиксированные взносы до 29.12.2025. Иначе придется скорректировать расчеты и доплатить налог/пени;

не забывать про лимиты: без сотрудников можно уменьшить налог до 0 (100%), а с сотрудниками — не более 50% от налога за период.

