✈ Дроны будут доставлять товары на маркетплейсах уже через 5-10 лет

Чтобы доставлять заказы в отдаленные регионы РФ, компании будут использовать беспилотные летательные аппараты.

Глава Якутии Айсен Николаев рассказал, что в течение ближайших 5-10 лет беспилотники начнут массово применять для доставки грузов и товаров с маркетплейсов.

«Я уверен, что в ближайшие 5-10 лет доставка грузов и тех же заказов с маркетплейсов дронами станет привычной практикой, особенно для труднодоступных территорий», — сказал Николаев.

Он добавил, что уже сейчас дирижабли могут перевезти полтонны, а в будущем их грузоподъемность увеличится. Это поможет получать посылки в отдаленных местностях, в том числе Арктике.

Недавно мы писали, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) будут применять при проверках бизнеса.