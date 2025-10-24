Мобильные операторы начнут блокировать «лишние» сим-карты уже в ноябре 2025 года

У одного абонента должно быть в общей сложности не более 20 телефонных номеров. До 1 ноября 2025 года нужно отказаться от тех, которые превышают лимит.

С ноября 2025 года операторы мобильной связи смогут блокировать «лишние» сим-карты, которые не укладываются в лимит на одного абонента. Сейчас россияне могут иметь не больше 20 телефонных номеров.

Абоненты должны до 1 ноября 2025 года самостоятельно решить, какие номера им больше не нужны. Если это не сделать, то операторы перестанут оказывать усулуги связи в отношении номеров, которые превышают лимит. Об этом пишут «РИА Новости».

Операторы должны проверить количество номеров у абонентов, которые заключили договоры до 1 апреля 2025 года.

Согласно данным Роскомнадзора, в июле 2024 года число абонентов с 50 и более сим-картами было 22,7 тыс. человек.