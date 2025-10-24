Налоговое предостережение — это профилактический инструмент. Штрафа еще можно избежать

Если получили предупреждение, можно добровольно устранить нарушения и административной ответственности не будет.

Налоговики по новым регионам рассказали, как контролируют применение кассовой техники. Так, бизнесу уже направили более 14 тыс. предостережений о недопустимости нарушений в сфере ККТ.

Предостережение уведомляет налогоплательщика о выявленных рисках в сфере применения ККТ:

кассовая техника не зарегистрирована;

неприменение ККТ при расчетах.

«Документ носит информационно-предупредительный характер. Его цель — помочь налогоплательщику добровольно устранить нарушения и избежать административной ответственности», — отметили представители налоговой.

Узнать причины направления предостережения можно у инспектора. Если не согласны с доводами — в течение 15 календарных дней можно направить возражения.

Налоговики могут провести выездное обследование. Если по его результатам факт нарушения подтвердится, налогоплательщика могут привлечь к административной ответственности.

Согласно ч. 2 ст. 14.5 КоАП, размер штрафа за неприменение ККТ рассчитывается кратно сумме расчетов, проведенных без ККТ: