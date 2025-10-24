Налоговое предостережение — это профилактический инструмент. Штрафа еще можно избежать
Налоговики по новым регионам рассказали, как контролируют применение кассовой техники. Так, бизнесу уже направили более 14 тыс. предостережений о недопустимости нарушений в сфере ККТ.
Предостережение уведомляет налогоплательщика о выявленных рисках в сфере применения ККТ:
кассовая техника не зарегистрирована;
неприменение ККТ при расчетах.
«Документ носит информационно-предупредительный характер. Его цель — помочь налогоплательщику добровольно устранить нарушения и избежать административной ответственности», — отметили представители налоговой.
Узнать причины направления предостережения можно у инспектора. Если не согласны с доводами — в течение 15 календарных дней можно направить возражения.
Налоговики могут провести выездное обследование. Если по его результатам факт нарушения подтвердится, налогоплательщика могут привлечь к административной ответственности.
Согласно ч. 2 ст. 14.5 КоАП, размер штрафа за неприменение ККТ рассчитывается кратно сумме расчетов, проведенных без ККТ:
25-50% от суммы расчетов — для должностных лиц и ИП;
75-100% от суммы расчетов — для юрлиц.
