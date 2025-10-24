Экспертиза цен на госзакупках помогла Москве сэкономить 28 млрд рублей в 2025 году

Эксперты подготовили свои заключения, которые помогли столице скорректировать начальную максимальную цену госконтрактов и сэкономить бюджетные деньги.

С января по сентябрь 2025 года Москва сэкономила 28,49 млрд рублей с помощью технологии формирования экспертизы начальной максимальной цены (НМЦ) контрактов.

За 9 месяцев эксперты подготовили 1,8 тыс. заключений на госзакупки общей заявленной стоимостью 1,18 трлн рублей. В результате столице удалось снизить стоимость закупок и сэкономить больше 28 млрд бюджетных рублей.

«Экспертиза НМЦ — механизм, который позволяет городу сокращать расходы бюджета и формирует для госзаказчиков практику расчета обоснованных цен», — объяснила заместитель мэра Москвы Мария Багреева.

Всего с 2015 года выдали свыше 47 тыс. экспертных заключений по госзакупкам на сумму 10 трлн рублей. Городу удалось сэкономить 558 млрд.

Проверку достоверности определения цены проходят контракты на сумму:

больше 30 млн рублей — если закупка была по 44-ФЗ;

от 50 млн — если они проходят по закону 223-ФЗ.

