⚡️ Итоги дня: ГД хочет ограничить международную связь на стационарных телефонах, на зимние шины уходит 24 тысячи рублей, ученые создали метод дыхания через задний проход

Высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва — Санкт-Петербург подключат к спутниковому интернету. ВСМ невозможно покрыть обычной сотовой связью из-за высокой скорости движения. Провайдером может стать «Бюро 1440», российский аналог Starlink.

Wildberries запустил 40 первых полуприцепов собственного производства. Экономию от собственного производства в компании оценили в 30% по сравнению с рыночной стоимостью аналогичных моделей.

Россияне тратят на зимние шины в среднем 24 тыс. рублей. В основном они выбирают шипованную резину отечественных брендов. Больше половины автовладельцев (57%) отправляются в шиномонтаж, когда становится стабильно холодно. Еще 17% уже успели сменить резину к осени, а столько же — ждут первого снега.

«КАМАЗ» с 10 ноября 2025 возвращается на пятидневную рабочую неделю. В начале августа четырехдневку ввели в подразделениях с недостаточной нагрузкой.

В 2025 году трафик в продуктовых магазинах, расположенных в торговых центрах России, может сократиться на 8%. Аналогичное снижение ожидается и в других категориях: fashion-ретейл потеряет 4-7% посетителей, магазины электроники — 7-10%.

В январе-сентябре 2025 года число заказов сумок из-за рубежа выросло на 48% год к году, подсчитали в сервисе CDEK.Shopping. Также продажи сумок выросли на Wildberries на треть, на Ozon — на 51%, на «Яндекс Маркете» — на 20%.

Российские IT-компании готовятся увеличить стоимость лицензий на свое программное обеспечение в 2026 году на 10-40%. Причинами называют рост налоговой нагрузки, высокую ключевую ставку ЦБ, увеличение расходов на персонал и инвестиции в разработку новых решений.

В Госдуме предложили ограничить международную связь на стационарных телефонах. Это необходимо для защиты наиболее уязвимой категории граждан — пенсионеров, которые часто становятся жертвами телефонных мошенников, звонящих на домашние телефоны.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал, что в российских университетах сложилось около 50 тыс. студенческих браков. В 13 тыс. из них уже есть дети, при вузах действуют 22 полноценных детских сада.

Правительство в 2026 году добавит единовременную выплату в 200 тыс. руб. при рождении ребенка в студенческой семье для 41 региона с низким уровнем рождаемости.

Доля женщин, которые обратились в госучреждения с целью сделать аборт, но приняли решение оставить ребенка, выросла до 28% за девять месяцев 2025 года.

MAX запустил платформу для интеграции бизнес-сервисов в мессенджер. Компании смогут продавать товары, принимать платежи и автоматизировать техподдержку в чат-ботах.

Каждая пятая из утечек безопасности связана с кодом, написанным ИИ. 96% участников опроса уверены, что в ближайшие пять лет ИИ сможет создавать более безопасный и надежный код, давая возможность автоматизировать даже сложное тестирование.

Число электросамокатов Whoosh в странах Латинской Америки в 2026 году превысит 30 000 единиц. Таким образом, парк компании в регионе вырастет примерно в 3 раза.