Как применять НДС на УСН, если в договоре есть условие «без НДС»
В письме от 15.05.2025 № 03-07-11/47668 Минфин объяснил, как быть с НДС при реализации товаров (работ, услуг), если поставщик на УСН обязан применять ставку НДС 5%, а в договоре указано условие «без НДС».
Если налогоплательщик на УСН превысит в 2025 году лимит в 60 млн дохода – он должен платить НДС.
НДС при определении налоговой базы рассчитывается как процент от нее (п. 1 ст. 166 НК). А налоговая база по НДС при реализации товаров определяется как стоимость этих товаров без НДС (п. 1 ст. 154 НК).
Сумму НДС налогоплательщик должен предъявить к уплате покупателю дополнительно к цене реализуемых товаров: п. 1 ст. 168 НК.
Налоговая база по НДС для компаний и ИП на УСН с НДС определяется как стоимость этих товаров без НДС. А НДС они должны добавлять сверху.
То есть поставщики на УСН с доходом более 60 млн рублей обязаны выставлять НДС 5%, даже если договор заключили с условием без НДС.
Но порядок определения цены НК не регулирует, а исполнение договора оплачивается по установленной цене.
Изменить цену можно на условиях, предусмотренных договором либо в установленном законом порядке.
Поэтому, если продавец на УСН стал плательщиком НДС – вопросы цены стороны договора решают в гражданско-правовом порядке.
